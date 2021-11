Analisi Auditel della serata di sabato 6 novembre 2021

Si è ormai stabilizzata la forbice fra i due varietà del sabato sera con Tu si que vales che prevale ormai decisamente su Ballando con le stelle che comunque ha un suo affezionatissimo pubblico che gli permette di conquistare un dato di permanenza di tutto rispetto. Come ovvio restano le briciole per le altre Reti, con la terza della Rai che ne mette sul suo piatto qualcuna di più rispetto alle sue colleghe.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il varietà Ballando con le stelle tutti in pista, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share e con la curva di Striscia la notizia sabato sotto, che poi strada facendo tocca la curva blu di Rai1. Terza lontana la curva verde delle Parole di Massimo Gramellini su Rai3 che precede la curva di La7 con In onda.

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 che vola al comando con lo spettacolo di varietà Tu si que vales, curva questa che si porta al 24% nella prima parte per poi toccare e superare il 30% nella seconda. La curva blu di Ballando con le stelle scorre stabile sulla linea del 20% di share, per poi toccare il 25 e chiudere la sua cavalcata al 21% di share. La curva arancione di Tu si que vales poi in solitaria tocca il 35% di share sul finale di puntata. Fra le altre curve, le briciole lasciate dai due varietà del sabato sera delle reti ammiraglie, se le piglia Rai3 con il suo Indovina chi viene a cena.