Analisi Auditel della serata di sabato 5 marzo 2022

C’è posta per te vince nettamente ancora una volta la gara catodica del sabato sera, seppur ottenendo il dato più basso di media in valori assoluti della stagione. Affari tuoi formato famiglia pure cala di puntata in puntata ma resta ovviamente ben saldo al secondo posto nella gara del sabato sera e rappresenta una valida scelta per chi non gradisce l’intrattenimento di Canale 5.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia dell’8% di share.

L’access time vede inizialmente in testa la curva blu del gioco a premi Affari tuoi family, curva questa che risulta alla lunga calante e appoggiante sulla linea del 15% di share, superata dal finale di Striscia la notizia. La curva verde del varietà di Rai3 Le parole scorre al terzo posto a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share, mentre la curva del talk di La7 In onda si perde nelle altre nei pressi della linea del 5% di share.

La prima serata vede nettamente in testa la curva di Canale 5 con il varietà C’è posta per te, curva che tocca il 25% in prima serata ed il 36% in seconda. Segue nel corridoio che va dal 15 al 20% di share la curva blu del gioco a premi Affari tuoi family, calante poi nella variante Celebrity che chiude giusto al 16% di share. Le altre curve si ammassano attorno alla soglia del 5% di share.