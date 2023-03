Analisi Auditel della serata di sabato 4 marzo 2023

Il ritorno di C’è posta per te ha naturalmente polarizzato gli ascolti della serata di ieri per l’attesa dopo una settimana di stop per i noti fatti, vincendo quindi la serata, ma la prima puntata dello spettacolo musicale Voice kids si è ben comportata compiendo un percorso nell’andamento degli ascolti di ieri sera molto buono, tanto da raggiungere sul finale di puntata il varietà di Canale 5, come le nostre curve dello share minuto per minuto testimoniano meglio di mille parole.

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando sopra la linea del 25% di share e con la curva del Tg5 che scorre fra il 20 ed il 25% di share. La curva nera del Tg La7 si posiziona poco sopra la soglia del 5% di share, mentre quella rossa del Tg2 è proprio sulla soglia del 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti il ritorno dal 20 al 25% di share, con la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia che segue subito sotto, in crescita stante l’attesa della partenza di C’è posta per te. Abbiamo poi la curva di Rai3 con il varietà Le parole che segue a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share, seguita dalla curva azzurra di Italia 1 con il telefilm NCIS.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 che si porta subito al comando fin verso la linea del 30% di share stante l’attesa per il ritorno in tv di C’è posta per te, con la curva blu di Rai1 con la prima puntata dello spettacolo musicale The voice kids che scorre fra il 15 ed il 20% di share, Segue la curva verde di Rai cultura con Sapiens a cavallo della linea del 5% di share.

La curva blu di Voice kids è assolutamente positiva, in crescita strada facendo fino a raggiungere sul finale di puntata la curva di C’è posta per te sulla soglia del 30% di share, compiendo un percorso di crescita prodigioso e con la curva del varietà di Canale 5 che per tutta la serata bazzica da quelle parti.