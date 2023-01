Analisi Auditel della serata di sabato 31 dicembre 2022: stravince L’anno che verrà

Eccoci a commentare l’andamento degli ascolti dell’ultimo dell’anno con un vincitore: Amadeus. L’anno che verrà, nonostante il traino dello Speciale Tg1 che ha fatto crollare come vedrete sotto la curva di Rai1, ha vinto nettamente la serata del 31 dicembre 2022 raggiungendo un picco a mezzanotte di 8.650.427 telespettatori a fronte dei 3.947.948 del Capodanno in musica di Canale 5. Rai1 guadagna nell’ultima mezz’ora che precede la mezzanotte, dopo aver avuto una media di oltre 5 milioni di telespettatori in precedenza, 2.650.000 teste di gente che non stava seguendo la tv, gente che ha scelto Rai1 per festeggiare la mezzanotte, confermando che la prima rete della Rai resta sempre la mamma degli italiani. Conferma di questo che avviene anche con il Messaggio del Presidente della Repubblica trasmesso a reti unificate e che è stato visto maggiormente proprio dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Ma vediamo con le nostre curve l’andamento degli ascolti dell’ultima serata dell’anno.

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 31% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20%. Terza come sempre la curva nera del Tg La7 al 6% di share. La curva rossa del Tg2 è attorno alla soglia del 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo che la maggior parte del pubblico televisivo ha scelto di vedere il Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su Rai1, che ha quindi sfondato il muro del 30% di share e 5 milioni di telespettatori, con la curva di Canale 5, che trasmetteva il medesimo che scorre poco sotto il 20% di share e 3 milioni di telespettatori. Tutte le altre curve sono attorno alla soglia del 5% e sotto il milione di telespettatori.

Prime time con la curva di Rai1 che crolla sotto la soglia del 20% di share e dei 3 milioni di telespettatori con lo Speciale Tg1, con la curva di Canale 5 che ne approfitta con lo spettacolo musicale Capodanno in musica di arrivare ai 4 milioni ed il 26% di share. Poi appena termina lo Speciale Tg1 ecco che la curva d Ra1 sfonda il muro del 30% di share con L’anno che verrà e arriva stabile sui 5 milioni di telespettatori con la curva di Canale 5 con Capodanno in musica che scorre sulla linea dei 3 milioni di teste.

Seconda serata con la curva blu di Rai1 che consolida la sua leadership fino ai 6 milioni di telespettatori con L’anno che verrà, volando poi al picco della mezzanotte di 8.650.427 telespettatori ed il 53,9% di share, con Canale 5 che arriva alle ore 24 ai 3.947.948 telespettatori ed il 24,5% di share.