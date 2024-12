Analisi Auditel della serata di sabato 30 novembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Andamento degli ascolti minuto per minuto piuttosto semplice da descrivere quello di ieri sera sabato 30 novembre 2024 con la curva blu di Rai1 che domina tutta la serata. Si parte con la sfida dei Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è a comando fino al 26% di share. Segue sulla linea del 20% la curva arancione del Tg5, mentre la curva nera del Tg La7, come sempre nei fine settimana, è più bassa fermandosi al 7% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 si ferma al 4% di share.

Nell’access prime time abbiamo al comando la curva blu di Ballando tutti in pista, curva questa che scorre fin verso la linea del 25% di share, con la curva arancione di Canale 5 di Striscia la notizia che arriva come di consueto fin verso il 17% di share. Appaiate fin verso il 19% le curve di In altre parole e NCIS.

Prima serata poi con l’assolo della curva blu di Rai1 con la decima puntata di Ballando con le stelle, curva questa che vola stabile sulla linea del 25% di share, per poi sfiorare a fine puntata la soglia del 40% di share. Abbiamo poi a distanza siderale le ennesime esibizioni dei tre ragazzi del Volo nati in un sabato sera di Rai1 a Ti lascio una canzone, con la relativa curva arancione di Canale 5 appena sotto la linea del 15% di share, stabile per tutta la serata.

Che dire poi del resto? Diciamo della curva gialla di Rete 4 con l’ennesima riproposizione di E continuavano a chiamarlo Trinità che arriva sul finale di proiezione al 7% di share. Sul resto poco da segnalare.