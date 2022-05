Analisi Auditel della serata di sabato 30 aprile 2022

Amici di Maria De Filippi 2022, ormai in dirittura d’arrivo, si conferma leader del sabato sera televisivo, essendo unica offerta di intrattenimento della serata prefestiva, con Rai1 che abdicando su questo fronte mantiene il punto con il suo Ulisse il piacere della scoperta che cattura il pubblico di minoranza del sabato sera alla ricerca di cultura sul piccolo schermo.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 24% di share. Segue fra il 14 ed il 18% di share la curva arancione di Striscia la notizia, seguita dalla linea verde di Rete 3 con il varietà Le parole, che poi tocca il 7% in prime time.

La prima serata vede al comando la curva arancione dello spettacolo musicale Amici di Maria De Filippi 2022, curva questa che stazione fin verso il 25% di share, per poi toccare il 35% a fine emissione. Segue piatta e stazionaria sulla linea del 15% di share la curva blu del culturale Ulisse il piacere della scoperta, in chiusura al 17%. Mix di curve poi dal 5% in giù, con un afflato della curva gialla di Rete 4 sul finale del film Miami supercops.