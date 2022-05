Analisi Auditel della serata di sabato 28 maggio 2022

La finale della Coppa dei campioni d’Europa di calcio per club da Parigi diffusa da Canale 5 domina naturalmente la serata di ieri, con Rai1 che schiera la pellicola Tutti in piedi che attrae poco più del 10% della platea televisiva.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 22% di share. Abbiamo poi la curva del TgLa7 che raggiunge il 6%, idem quella rossa del Tg2 .

L’access time vede in testa la curva arancione di Canale 5 con i primi riflessi filmati provenienti da Parigi per la finale della Coppa dei campioni d’Europa per club di calcio, curva questa che parte dal 20% di share e tocca il 25%. Segue stazionaria a metà strada nel corridoio che va dal 20 al 25% di share la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno. Fra le altre curve affiorano quella azzurra di Italia 1 con il telefilm NCIS e quella verde di Rai3 con il varietà Le parole.

La prima serata vede al comando la curva arancione di Canale 5 con la telecronaca diretta da Parigi della finale della Coppa dei campioni d’Europa per club, curva questa che si porta nella corsia che va dal 30 al 35% di share per poi toccare il 40% a fine partita. Segue poco sopra la linea del 10% di share la curva blu di Rai1 con il film Tutti in piedi, quindi ci sono tutte le altre curva dal 10% in giù.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che è sempre in testa con i commenti del dopo partita, seguita dalla curva azzurra di Italia 1 con il film Scemo e più scemo.