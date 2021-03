Analisi Auditel della serata di sabato 27 marzo 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che si porta al comando raggiungendo la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre sulla soglia del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 9% finale.

L’access time vede in testa la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia, curva questa che scorre fra il 16 ed il 25% di share. Segue la curva blu di Rai1 poco sotto il 15% con il primo tempo della partita di calcio dell’Italia under 21, quindi abbiamo la curva verde de Le parole della settimana al 10% di share.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 con l’assolo di Amici 20, curva questa che scorre al 25% in prima serata e arriva al 40% sul finale di trasmissione. Segue, in calo, la curva blu di Rai1 con il secondo tempo della partita di calcio dell’Italia under 21, a sua volta seguita dalla curva verde di Rai3 con le Città segrete di Corrado Augias che poi chiude al secondo posto all’11% di share.