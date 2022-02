Analisi Auditel della serata di sabato 26 febbraio 2022

Vittoria netta per C’è posta per te nel sabato sera tv su Affari tuoi formato famiglia, entrambi i programmi che però cedono un punto rispetto a settimana scorsa, rosicchiati dallo Speciale Tg2 sulla guerra in Ucraina che fa guadagnare giusto due punti alla seconda rete della televisione di Stato.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 9% di share.

L’access time vede in testa la curva arancione di Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share, con la curva blu di Affari tuoi formato famiglia che scorre poco sopra la soglia del 15% di share. Segue la curva verde del programma di varietà di Rai3 Le parole che scorre fra il 6 ed il 7% share, superando In onda la cui curva nera scorre poco sopra la linea del 5% di share.

La prima serata vede al comando la curva arancione di Canale 5 con il varietà C’è posta per te che scorre fra il 20 ed il 25% di share e con la curva blu del finale di partita di Affari tuoi formato famiglia che arriva al 20% di share. Poi calo della curva blu di Rai1 con Affari tuoi celebrity, che chiude al 16% di share, mentre la curva arancione di C’è posta per te vola al 36% di share. La sovrapposizione fra Affari tuoi (nelle due declinazioni) e C’è posta per te (21:31:24:01) vede il varietà di Canale 5 al comando con il 25,01% di share a fronte del 15,8% del gioco a premi di Rai1.

Seconda serata con il picco in share già citato di C’è posta per te e con la curva blu del varietà di Rai1 Ciao maschio che scorre nel corridoio che va dal 5 al 10% di share.