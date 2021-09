Analisi Auditel della serata di sabato 25 settembre 2021

C’è una nuova Arena su Rai1 (dopo quella che fu di Giletti) che ha il sapore del successo ed è quella di Amadeus che ieri sera ha riacceso il sabato sera di Rai1 portandosi ad un soffio dal varietà campione di ascolti di Canale 5 Tu si que vales. La proposta musicale della Rete 1 dall’Arena di Verona dal sapore retrò, ha acceso il pubblico di Rai1 amante di questo tipo di offerte, un programma pronto a bissare questi numeri nella seconda ed ultima puntata di sabato prossimo, visto il trend della curva di ieri sera che vedete qui sotto. Tu si que vales ha comunque vinto la serata in sovrapposizione, ma ha sentito il fiato sul collo di Amadeus, sopratutto nella seconda parte della serata.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 27% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che raggiunge il 24% di share. Segue a debita distanza la curva arancione di Canale 5 che tocca il 20% di share con Paperissima sprint, mentre la sfida degli access informativi è vinta dalla curva nera di In onda che tocca il 5% di share, con la linea gialla di Stasera Italia week end sotto.

La prima serata vede in testa la curva arancione di Canale 5 con il varietà Tu si que vales che tocca la soglia del 25% di share. Segue al 21% di share la curva del nuovo musicale di Rai1 Arena 60 70 80. Nel corso della serata cresce la curva blu del varietà di Rai1 che raggiunge la curva arancione di Tu si que vales nella seconda parte del periodo quando tocca il 25% di share, dalle 23:30 circa e fino al Tg1 . Poi in solitaria la curva arancione di Canale 5 arriva al 30% di share. Nel giochino della sovrapposizione fra le due proposte 21:31-23:56 abbiamo in testa Tu si que vales con il 23,52% di share e 4.148.000 telespettatori a fronte del 21,90% e 3.863.000 telespettatori di Arena 60 70 80.