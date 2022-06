Analisi Auditel della serata di sabato 25 giugno 2022

Una voce per Padre Pio 2022 prevale nel prime time di ieri sulla replica di Tu si que vales che poi prevale nel resto della serata di questo primo sabato d’estate 2022. Sapiens su Rai3 fa il suo dovere conquistando la medaglia di bronzo della serata di ieri.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è si porta strada facendo al comando raggiungendo la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 24% di share, mentre la linea nera del Tg La7 non va oltre il 6% di share e quella rossa del Tg2 tocca la soglia dell’8%.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Techetechetè dedicata a Nino Manfredi, curva questa che scorre fin verso la linea del 20% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint scorre fra il 15 ed il 19% di share, seguita dalla curva azzurra di Italia 1 che con il telefilm NCIS tocca il 15% di share.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale Una voce per Padre Pio, curva questa che tocca il 19% di share e raggiunge il picco durante l’esecuzione del pezzo di Riccardo Cocciante “Era tutto previsto“. Segue la curva arancione di Canale 5 con le repliche di Tu si que vales, dapprima attorno al 16% di share e poi in crescita fin verso il 20% con il contemporaneo calo della curva di Rai1 di qualche punto. Terzo posto per la curva verde di Sapiens che tocca sul finale di puntata il 9% di share,

Seconda serata con la curva arancione del finale della replica di Tu si que vales che sfonda il muro del 20% di share e con la curva blu di Rai1 che segue con il Taormina book festival, a sua volta toccata dalla linea verde di Rai3 con le repliche di Un giorno in pretura.