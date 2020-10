Analisi Auditel della serata di sabato 24 ottobre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 29% di share al primo posto con la gente forse in attesa di nuove comunicazioni del premier Conte. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 23% di share, pure qui in crescita forse per lo stesso motivo di cui sopra e con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 6% di share. A seguire poi abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 10% di share.

L’access time vede in testa la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia, curva questa ch scorre fra il 15 ed il 24% di share, con la curva blu di Ballando con le stelle tutti in pista confinata nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Fra le altre curve affiora quella verde delle Parole della settimana al 6% di share circa, quindi c’è la curva gialla di Stasera Italia fine settimana su Rete 4.

Prima serata con la curva arancione del programma di varietà Tu si que vales al comando nettamente fin verso il 25% di share e con al curva blu di Ballando con le stelle piatta poco sotto la linea del 20% di share, Fra le altre curve affiora sempre quella verde della terza rete della Rai che ieri sera proponeva al proprio affezionato pubblico il programma culturale Sapiens, curva questa che però si posiziona appena sopra la soglia del 5% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Tu si que vales sempre più in alto arrivando al 32% di share e con la curva blu di Ballando con le stelle che chiude al 25% di share. Segue la curva verde di Rai3 con Un giorno in pretura.