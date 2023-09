Analisi Auditel della serata di sabato 23 settembre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. La curva nera del Tg La7 non va oltre il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva al 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu del gioco a premi di Rai1 Affari tuoi che si porta in testa fra il 20 ed il 25% di share. Segue sulla linea del 15% di share la curva arancione di Paperissima sprint che si porta dal 15 al 24% di share. Abbiamo al terzo posto la curva azzurra di Italia1 con il telefilm NCIS. Il debutto di Che sarà con Serena Bortone su Rai3 si ferma al di sotto della linea del 5% di share, superato dalla curva nera dall’altrettanto debutto di In altre parole su La7. La curva del varietà condotto da Massimo Gramellini supera la soglia del 5% nell’access, per poi appoggiarsi proprio sulla linea del 5% in prima serata.

Prime time con il consueto monologo della curva arancione dello spettacolo di varietà Tu si que vales che scorre dal 25 e fino al 38% di share di fine emissione. La curva blu dello spettacolo musicale Arena Suzuki si ferma nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Niente o poco da dire sul resto delle curve che si ammassano nel corridoio al di sotto della soglia del 5% di share.