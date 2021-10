Analisi Auditel della serata di sabato 23 ottobre 2021

Una sfida avvincente quella del sabato sera televisivo, con le nostre curve che fotografano due programmi in salute. Ballando con le stelle cala un pochino, come è normale nelle seconde puntate, ma tiene, favorendo la crescita in share di Tu si que vales. Niente da fare fra le altre proposte televisive, con Rai3 però che posizionando Presa diretta guadagna un punto rispetto al sabato precedente.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il varietà Ballando con le stelle tutti in pista, curva questa che si appoggia sulla linea del 20% di share e con la curva di Striscia la notizia che si ferma sulla soglia del 15% di share. Terza distante al 6% la curva verde di Rai3 con Le parole di Massimo Gramellini, quindi è ultima la curva di In onda su La7.

Prima serata con la curva blu di Ballando con le stelle tutti in pista che parte al comando, piatta, sulla linea del 20% di share, mentre la curva di Tu si que vales decolla fino a toccare il 25% di share e portarsi al comando prima del primo break pubblicitario. La curva blu di Ballando con le stelle resta stabile seconda sulla linea del 20% di share, per poi alzarsi al 25% in seconda serata, con la curva di Tu si que vales che rimane comunque sempre in testa fino a toccare la soglia del 29% di share. Chiusura di Ballando con le stelle al 25% di share, due punti sotto di Tu si que vales che chiude al 27% di share.