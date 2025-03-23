Analisi Auditel della serata di sabato 22 marzo 2025

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Poco sotto la linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 6% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 25 ed il 35% di share.. Fin verso il 17% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di In altre parole e NCIS poco sopra la linea del 5% di share.

Prime time con all’inizio un testa a testa fra le curve di Rai1 con Ne vedremo delle belle e Canale 5 con Amici poco sopra la linea del 20% di share. Poi il pubblico sceglie l’intrattenimento Mediaset con la curva arancione dello spettacolo musicale di Canale 5 che si alza fino a posizionarsi nella corsia che va dal 25 al 30% di share, mentre quella blu del nuovo varietà di Rai1 scende nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Tutte le altre curve sono confinate dal 5% in giù.

Seconda serata con il picco finale al 38% di share di Amici e con la curva blu del varietà di Carlo Conti che chiude alle prestissimo, alle 23:41 poco sopra la linea del 15%. Abbiamo poi la curva del varietà Serenight che scorre calante nella corsia che va dal 5 al 10% di share e quella dello Speciale Tg5 al comando poco sopra la linea del 15% di share.