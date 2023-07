Analisi Auditel della serata di sabato 22 luglio 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 27% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma sulla soglia del 21% di share. La curva nera del Tg La7 si ferma al 6 % di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva al 7% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo in testa la curva blu del varietà collage di Rai1 Techetechetè fino al 20% di share. La curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint si ferma al 15% di share. Segue un mix di curve nei pressi della linea del 5% di share. Si tratta delle curve di Italia 1, La7, Rai2 e Rete 4, con la curva verde di Rai3, che senza Un posto al sole, stavolta è ultima.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con la replica del varietà 20 anni che siamo italiani. Curva questa che resta in testa per tutto il periodo di messa in onda nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Segue nella corsia che va dal 10 al 15% di share la curva arancione di Canale 5 con la replica dello Show dei record. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con l’immortale lungometraggio Ritorno al futuro II.

Seconda serata poi con il finale dello Show dei record al 14% di share. Quindi c’è la curva blu di Rai1 con il film L’avventura di una estate poco sopra la linea del 10% di share.