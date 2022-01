Analisi Auditel della serata di sabato 22 gennaio 2022

Mentre corre su una corsia a parte C’è posta per te, risultando sempre nettamente il programma più visto della serata, Tali e quali è promosso (fare quasi il 19% contro il blockbuster di Maria De Filippi è una vittoria di per se) riuscendo a conquistare una consistente fetta di pubblico televisivo, pronto quindi ad una nuova serie nella prossima stagione tv.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando sulla linea del 26% di share e con la curva del Tg5 che scorre sotto arrivando a toccare la soglia del 20% di share, mentre la curva del Tg La7 si posiziona attorno al 5% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 24% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia è seconda e arriva a toccare il 20% di share, Al terzo posto la curva nera di Rai3 con il varietà Le parole che arriva al 7% di share sul finale di emissione.

Prima serata con la curva di Canale 5 al comando con il varietà C’è posta per te, curva che tocca il 26% di share. Segue nella corsia che va dal 15 al 20% di share la curva blu dello spettacolo musicale di Rai1 Tali e quali, mentre tutte le altre curve sono schiacciata sotto la soglia del 5% di share. Seconda serata con la curva blu di Tali e quali che raggiunge il 24% di share, mentre la curva di C’è posta per te chiude in solitaria al 40% di share.