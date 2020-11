Analisi Auditel della serata di sabato 21 novembre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 21% di share e con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 6% di share. A seguire poi abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del varietà di Rai1 Ballando con le stelle tutti in pista, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Subito sotto la curva arancione di Striscia la notizia, quindi fra le altre affiora di poco la curva verde delle Parole della settimana su Rai3 che arriva al 7% di share.

Prime time con la curva arancione del varietà di Canale 5 Tu si que vales al comando subito sopra la soglia del 25% di share e con la curva blu della finale di Ballando con le stelle 2020 che si appoggia stabilmente sulla linea del 20% di share. Fra le altre curve affiora di poco quella azzurra di Italia1 poco sopra il 5% di share.

Seconda serata con la curva blu della finale di Ballando con le stelle che si avvicina alla curva di Tu si que vales, entrambe fra il 25 ed il 30% di share. A seguire è la curva blu di Ballando che si porta in testa mentre si stava per proclamare la coppia vincitrice, toccando poi in solitaria il 39% di share.