Analisi Auditel della serata di sabato 21 gennaio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 28% di share e con la curva arancione di Canale 5 con il Tg5 che arriva al 23% di share. . Abbiamo poi tutte le altre curve che scorrono nei pressi della linea del 5% di share, con la linea nera del Tg La7 che affiora di poco sulle altre.

Nel territorio dell’access time vediamo la curva Rai1 al comando con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 20 ed il 28% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia sopra la soglia de 20% di share, quindi c’è la curva verde del varietà Le parole saldamente al terzo posto poco sotto la soglia del 10% di share.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando con il varietà C’è posta per te, curva questa che fa il solito decollo fin verso la linea del 30% di share. Segue la curva blu di Tali e quali ottimamente appoggiata sulla linea del 20% di share per poi chiudere toccando la soglia del 26% di share. Terza piazza per la curva verde di Rai3 con l’intrattenimento culturale delle Città segrete dell’ottimo Corrado Augias che scorre a metà strada nella corsia fra il 5 ed il 10% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 di C’è posta per te che chiude al 40% di share. Ottimo esordio per la nuova serie del varietà Ciao maschio, con la relativa curva blu di Rai1 che scorre stabile sulla linea del 15% di share.