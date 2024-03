Analisi Auditel della serata di sabato 2 marzo

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 25 ed il 32% di share sfiorando a fine emissione i 6,3 milioni di telespettatori, con picco assoluto del prime time. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share. Abbiamo poi le curve di In altre parole e NCIS che si toccano amorevolmente poco sopra la soglia del 5% di share. Tutte le altre curve sono sotto questo valore.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 che parte al comando sulla linea del 25% di share con il programma di varietà C’è posta per te in crescita poi fin verso il 30%. Segue poco sotto la linea del 20% di share la curva blu di Rischiatutto 70. Tutte le altre curve sono nei pressi della linea del 5% o più giù e fra queste vediamo affiorare quella nera di In altre parole.

Seconda serata con la curva arancione di C’è posta per te che arriva a toccare il 40% di share e con la curva blu di Rischiatutto 70 che chiude al 22% di share.