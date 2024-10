Analisi Auditel della serata di sabato 19 ottobre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 23% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 19% di share. Segue fin verso il 7% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il varietà Ballando tutti in pista, curva questa che scorre appena sopra la linea del 20% di share. Segue attorno al 15% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Abbiamo poi la curva nera di In altre parole e quella azzurra di NCIS a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share. Attorno al 3% di share la curva del gioco a premi sul Nove Chissà chi è.

Prime time con la arancione di Tu si que vales che si porta al comando fino a toccare la linea del 25% di share. Segue al secondo posto la curva blu di Ballando con le stelle sulla linea del 20% di share, mentre è terza la curva azzurra di Italia 1 al 6% con il film L’era glaciale 2.

Seconda serata poi con la curva blu di Ballando con le stelle che si porta in testa al 29% di share, con la curva di Tu si que vales subito sotto, dopo che quest’ultima aveva toccato pure lei il 29% di share. Chiusura poi in solitaria al 30% per Ballando con le stelle.