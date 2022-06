Analisi Auditel della serata di sabato 18 giugno 2022

E’ la replica di Tu si que vales su Canale 5 che vince la serata di ieri, con la replica dello show con Roberto Bolle su Rai1 che soccombe, pure superata dal film per la tv di Rete 2.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 28% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la linea nera del Tg La7 non va oltre il 5% di share e quella rossa del Tg2 tocca il 9%.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il programma di varietà Techetechetè, curva questa che scivola fra il 19 ed il 22% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint si ferma poco sopra la soglia del 15% di share, seguita dalla curva azzurra di Italia 1 con il telefilm NCIS.

La prima serata vede al comando la curva arancione di Canale 5 con la replica del varietà Tu si que vales, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Segue, decisamente calante, la curva blu della replica dello spettacolo di Roberto Bolle che scivola anche sotto la linea del 10% di share, curva questa per altro toccata e anche superata dalla linea rossa di Rai2 con il film per la tv Morte in Normandia. Abbiamo poi la linea gialla di Rete 4 con il film Il ragazzo di campagna.

Seconda serata, a parte la supremazia della curva arancione della replica di Tu si que vales, a distanza siderale, troviamo la linea blu di Rai1 con la telecronaca del Premio Marisa Bellisario.