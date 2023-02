Analisi Auditel della serata di sabato 18 febbraio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 26% di share e con la curva arancione di Canale 5 con il Tg5 che arriva al 24% di share. .Abbiamo poi la curva nera del notiziario di La7 appena sopra la soglia del 5% di share, quindi a ruota tutte le altre.

Nel territorio dell’access time vediamo nettamente al comando la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti il ritorno dal 20 al 27% di share, con la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia che parte dal 16% e chiude la sovrapposizione sulla linea del 20% di share. Segue ottimamente la curva verde di Rai3 con il varietà Le parole subito sotto la linea del 10% di share, quindi c’è la curva azzurra di Italia 1 e poi tutte le altre.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 con il varietà C’è posta per te al comando nella corsia che va dal 25 al 30% di share, quindi la curva blu di Rai1 con lo spettacolo musicale Tale e quale Sanremo nel corridoio che va dal 20 al 25% di share, mentre tutte le altre curve sono al di sotto dlla soglia del 5% di share.

Seconda serata con il picco del 35% di share del varietà di Canale 5 C’è posta per te e con la curva blu di Tale e quale Sanremo che si alza e quasi raggiunge quella dell’ammiraglia Mediaset fra il 25 ed il 30% di share, per poi crollare con quel Tg1 e pubblicità (7 minuti totali di follia) che la fa scendere sotto il 25% di share. Ottima la curva blu di Ciao maschio che si posiziona fin verso il 15% di share, anche in crescita, grande risultato questo per un programma in onda all’una di notte.