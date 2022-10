Analisi Auditel della serata di sabato 15 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 25% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge sempre al 6% di share. .

Nel territorio dell’access time vince la curva blu della Rete 1 con varietà Ballando con le stelle tutti in pista, curva questa che scorre a cavallo della linea del 20% di share. Segue fra il 15 ed il 20% la curva arancione di Striscia la notizia, mentre un assembramento di curve scorre a cavallo della linea del 5% di share, con la curva nera di La7 con In onda che affiora per un tratto sulle altre, quindi è la curva verde de Le parole a guadagnarsi il terzo posto poco sopra la soglia del 5% di share,

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 che si porta al comando con lo spettacolo di varietà Tu si que vales nella corsia che va dal 25 al 30% di share, mentre la curva blu di Rai1 con lo show Ballando con le stelle si posiziona nel corridoio precedente, quello che va cioè dal 20 al 25% di share. Tris di curve al terzo posto sulla linea del 5% di share a distanza siderale, verde, azzurra e rossa.

Seconda serata con la curva arancione di Tu si que vales che continua a decollare fino al 31% di share e con la curva blu di Ballando con le stelle che pure decolla andando al comando toccando il 33% di share durante un nero di Canale 5 mentre era in scena Iva Zanicchi, per poi pareggiare con quella di Canale 5 proprio sulla linea del 30% di share, soglia questa con cui i due programmi concludono sostanzialmente la loro “battaglia” del sabato sera televisivo. Picco dell’intera serata appannaggio di Tu si que vales alle ore 22:55 con 5.317.000 telespettatori ed il 31,90% di share.