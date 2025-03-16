Analisi Auditel della serata di sabato 15 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 29% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 7% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 35% di share. Fin verso il 16% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di NCIS e In altre parole fra il 5 ed il 10% di share.
Prime time con al comando la curva arancione di Canale 5 con l’ultima emissione stagionale del varietà C’è posta per te, curva questa che tocca la linea del 30% di share per poi arrivare al 40% a fine puntata. Segue nei pressi della linea del 15% di share la curva blu dello Speciale Eredità di Rai1, curva questa che chiude la sua cavalcata nel sabato sera televisivo al 20% di share. Tutte le altre curve si ammassano in un unico colore nei pressi della linea del 5% di share.
Seconda serata come detto con la curva di C’è posta per te che chiude al 40%, seguita dalla curva dello Speciale Tg5 nei pressi della soglia del 20%, mentre quella blu del varietà Serenight che si ferma poco sopra la linea del 5% di share.