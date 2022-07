Analisi Auditel della serata di sabato 15 luglio 2022

The voice senior su Rai1 vince la sfida delle repliche dei varietà del sabato sera estivo delle reti ammiraglie, superando la seconda visione dello Show dei record made in Canale 5. E’ nel segno del giallo la sfida per la terza piazza fra Rai2 ed una fantascientifica Italia 1.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che risulta essere al comando fin verso il 26% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma sulla soglia del 16% di share. Segue fin verso il 6% di share la curva nera del Tg La7, poi c’è la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 che si ferma al 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1, seppur calante, con il varietà Techetechetè, curva questa che scorre fra il 20 ed il 19% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint, al contrario questa crescente fra il 14 ed il 16% di share. Abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole, mentre la curva nera di In onda si ferma al 7% di share toccata dalle curve di Italia 1 e Rete 4.

La prima serata vede al comando la curva blu della replica di The voice senior, curva questa che parte al 15% di share e chiude al 21%. Segue nel corridoio che va dal 10 al 15% di share la curva arancione di Canale 5 con la replica dello Show dei record, mentre è terza, insieme alla curva di Italia 1, la linea rossa del giallo del sabato sera di Rai2.

Seconda serata poi con la curva arancione del finale dello Show dei record che resta dal sola al comando, visto che la cura blu di Rai1 che va in campeggio, anche se a cinque stelle.