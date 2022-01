Analisi Auditel della serata di sabato 15 gennaio 2022

Bella divisione di pubblico e di compiti nel sabato sera televisivo con le due reti ammiraglie della televisione italiana che accontentano i loro rispettivi pubblici di riferimento. La vittoria in valori assoluti va nettamente a C’è posta per te, con l’offerta di Rai1 di Tali e quali che mantiene degnamente gli ascolti della rete ammiraglia della televisione di Stato in linea con le aspettative. Tutte le altre offerte sono evidentemente schiacciate dalle due sopra menzionate, pressate al di sotto della soglia del 5% di share.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando fin verso il 25% di share, ma calante e con la curva del Tg5 che scorre sotto arrivando a toccare la soglia del 20% di share stabile, mentre la curva del Tg La7 si posiziona poco sopra la linea del 5% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 25% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia è seconda e arriva a toccare il 19% di share, quindi vediamo scorrere al terzo posto la curva verde di Rai3 con il varietà Le parole.

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 al comando con il varietà C’è posta per te, curva questa che si porta sulla linea del 25% di share, in crescita poi fin oltre il 30% in seconda serata. La curva blu di Rai1 con la seconda emissione di Tali e quali si posiziona nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, con picco al 22%, quindi in solitaria nel resto della serata, a programma di Carlo Conti terminato, picco al 39% del varietà di Maria De Filippi.