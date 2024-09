Analisi Auditel della serata di sabato 14 settembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 19%. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca la soglia dell’8% di share. La rossa del Tg2 si ferma poco sopra la linea del 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che parte sulla linea del 21% per poi decollare fino al 30% di share con picco dell’intera serata alle 21:24 di 5.014.000 telespettatori. Un decollo più repentino dei giorni feriali senza avere la concorrenza interna di Un posto al sole su Rai3 e senza il “traino” di 5 minuti. Segue la curva arancione del varietà di Canale 5 Paperissima sprint fra il 14 ed il 16% di share. Abbiamo poi le curve di In altre parole e NCIS che si toccano a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con lo spettacolo musicale Tim music awards, curva questa che scorre a zig zag a dipendenza da chi era sul palco nella corsia che va dal 20 al 25% di share, avendo un picco al 26% di share. Segue crescente la curva arancione della replica di Ciao Darwin 9 fra il 10 ed il 16% di share. Fra le altre curve affiora in un primo tempo quella nera di In altre parole, per poi calare e mischiarsi con le altre attorno al 5% di share.

Seconda serata poi con la curva blu di Rai1 con il finale dei Tim music awards calante fino al 20% e quella del finale della replica di Ciao Darwin 9 crescente fino a sfondare il muro del 20% di share.