Analisi Auditel della serata di sabato 14 gennaio 2023

Grande sfida del sabato sera vinta ancora un volta da C’è posta per te che tiene il 30%, ma bravo Carlo Conti che con la seconda puntata del suo ben confezionato Tali e quali sale e sfonda il muro del 20% di share, chiudendo a mezzanotte e dieci, dato importante contro un colosso come il varietà di Maria De Filippi. I due amici insieme acchiappano dunque un televisore su due acceso il sabato sera.

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 22%. Terza come sempre la curva nera del Tg La7 al 6% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 è attorno alla soglia del 7% di share,

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu di Rai1 al comando con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che arriva fino a toccare la soglia del 28% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che arriva al 23% di share. .Abbiamo poi la curva verde di Rai3 saldamente al terzo posto con il varietà Le parole, curva questa ce si avvicina alla soglia del 10% di share.

Prime time con la curva di Canale 5 che si porta al comando fin verso la soglia del 30% di share con il varietà C’è posta per te, curva questa che è sempre il salute salendo gradualmente nel corso della serata fino a chiudere -in solitaria- al 39% di share. Segue la curva blu di Rai1 con la seconda puntata di Tali e quali, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share, pure questa in salute, salendo fino a toccare il 25% di share a fine emissione. Terza la curva verde di Rai3 con l’ottimo Città segrete di Corrado Augias che arriva fin verso l’8% di share a fine puntata.