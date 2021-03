Analisi Auditel della serata di sabato 13 marzo 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca il 7%.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 17% e arriva al 21% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia che scorre fra il 15 ed il 20% di share. Abbiamo poi la solita curva nera di Otto e mezzo al 7%, seguita dalla curva verde delle Parole della settimana su Rai3 e da quella gialla di Stasera Italia fine settimana su Rete 4.

Prime time con la curva arancione dell’ultima puntata stagionale di C’è posta per te, puntata questa che spinge questa curva fin oltre la linea del 30% in prima serata e fin verso il 40% sul finale di puntata. Picco in valori assoluti alle ore 22:04 con 8.491.159 telespettatori mentre è in onda una gag con protagoniste Gemma Galgani e Luciana Littizzetto. Abbiamo poi la curva blu di Rai1 che segue con il film Capitan Phillips che parte al 13% di share per poi chiudere al 19%. Tutte schiacciate dal 5% in giù tutte le altre curve.

Seconda serata come detto con la curva arancione del finale di C’è posta per te che tocca il 40% di share e oltre 4 milioni di telespettatori, seguita a distanza siderale dalla curva blu di Rai1 con il varietà Ciao maschio ferma al 6% di share.

Curve share :

Curve valori assoluti :