Analisi Auditel della serata di sabato 13 febbraio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva al 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7%.

L’access time vede in testa la curva blu di Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 15% e chiude al 20% di share. Segue da vicino la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia, mentre la curva nera di Otto e mezzo è poco sopra la soglia del 5% di share, con la curva verde delle Parole della settimana che terminato Soliti ignoti si alza fin verso il 9%.

Prime time con una “non gara” fra Canale 5 e Rai1 e con la curva arancione di C’è posta per te che vola da subito oltre il 25% di share, mentre la curva blu dello spettacolo musicale Parlami d’amore parte subito bassa (non c’è stata chiamata come si dice in gergo) sulla linea del 10% di share, soglia questa mantiene praticamente per tutta la serata, un’immagine che ricorda molto un elettroencefalogramma piatto. Fra le altre curve affiora di poco quella azzurra di Italia1.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che vola con C’è posta per te fin verso il 41% di share e con la curva di Rai1 che scende anche sotto la linea del 10% con il varietà -tanto reclamizzato- Ciao maschio.