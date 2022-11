Analisi Auditel della serata di sabato 12 novembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 27% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 22% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 5% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu dello spettacolo di varietà Ballando con le stelle tutti in pista, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 20 al 25% di share, con la curva di Striscia la notizia che si posiziona nel corridoio precedente, quello che va fra il 15 ed il 20% di share Terza piazza netta per la curva verde di Rai3 con il varietà Le parole appena sotto la linea del 10% di share.

Prima serata con la curva arancione di Tu si que vales che parte al comando poco sopra la soglia del 25% di share, ma con la linea blu di Ballando con le stelle subito sotto appoggiata sulla linea del 25% di share. Tutte le altre curve solo nei pressi della linea del 5% di share, con quella verde di Sapiens che se la gioca con la curva gialla di Rete 4. Nel corso della serata un bel testa a testa fra le curve di Ballando con le stelle e di Tu si que vales, con lo spettacolo di Rai1 che passa in testa sfondando il muro del 30% di share, mentre lo show di Canale 5 è leggermente sotto.

In virtù di questo e cioè con Tu si que vales che prevale nel prime time e Ballando con le stelle che primeggia in seconda serata, abbiamo in sovrapposizione un sostanziale equilibrio, con lo show di Canale 5 che vince sul totale di un soffio. Esattamente registriamo fra le 21:27 e l’una di notte 3.822.000 telespettatori ed il 26,53% di share per Tu si que vales e 3.782.000 ed il 26,25% di share per Ballando con le stelle.