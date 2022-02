Analisi Auditel della serata di sabato 12 febbraio 2022

C’è posta per te vince nettamente la serata del sabato, ma Tali e quali con la sua ultima emissione riesce a sfondare il muro del 18% di share, registrato da mesi, chiudendo a mezzanotte contro il blockbuster dell’intrattenimento di Canale 5 che fa il 30%, come direbbe la grande Loretta Goggi: “chapeau!“.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che parte al 20% e chiude al 25% di share . La curva arancione di Canale 5 segue con Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share, quindi abbiamo la curva verde del varietà Le parole che però non va oltre un modesto 7% di share, facendo quindi meno di Un posto al sole.

La prima serata vede in testa la curva arancione di Canale 5 con il varietà C’è posta per te, curva questa che scorre fin verso il 30% di share, con la curva dello spettacolo musicale di Rai1 Tali e quali che si posiziona fin verso la soglia del 20% di share, chiudendo a mezzanotte e cinque al 21% di share, Tutte le altre curve sono schiacciate dalla soglia del 5% in giù.

Seconda serata con la curva di C’è posta per te che tocca il 40% di share, mentre il varietà Ciao maschio fa precipitare la curva blu di Rai1 sotto la linea del 10% di share.