Analisi Auditel della serata di sabato 11 giugno 2022

Naturalmente la partita di calcio di Nation league fra la nazionale d’Italia e quella d’Inghilterra domina la serata di ieri sfondando il muro dei 16 milioni di telespettatori, con il film di Canale 5 Una folle passione che segue, per altro non convincendo il pubblico che non voleva vedere il calcio ieri sera, visto che l’ascolto di detto film è in calo durante la sua messa in onda. Sul resto davvero poco da dire, ma soltanto da vedere nel nostro grafico delle curve dello share minuto per minuto qui sotto.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 30% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la linea nera del Tg La7 non va oltre il 5% di fine edizione.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con le prime immagini della Nation league di calcio, curva questa che si inerpica fin oltre la soglia del 35% di share e con la curva arancione di Striscia la notizia che si ferma sulla linea del 15% di share. Segue al terzo posto la curva azzurra di Italia 1 con il telefilm NCIS.

La prima serata vede al comando naturalmente la curva blu di Rai1 con la diretta di Italia-Inghilterra di calcio, curva questa che tocca il 40% di share e punte di oltre 16 milioni di telespettatori. Segue la curva arancione di Canale 5 con il film Una folle passione, curva questa per altro in calo dal 15% iniziale fin sotto la linea del 10% di share.

Seconda serata con la curva blu di Rai1 al comando con il film Un tirchio perfetto, curva questa che si posiziona sulla linea dl 10% di share, con tutte le altre curve sotto.