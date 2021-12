Analisi Auditel della serata di sabato 11 dicembre 2021

Ballando con le stelle si avvicina alla finalissima di settimana prossima con il record stagionale vincendo in maniera netta la sfida del sabato sera con Uà uomo di varie età con Claudio Baglioni su Canale 5, calante. Il film trasmesso da Italia 1 Il Grinch si guadagna la medaglia di bronzo della serata.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con lo spettacolo di varietà Ballando con le stelle tutti in pista, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share, con la curva arancione di Striscia la notizia poco sopra la soglia del 15% di share. Terza piazza per il varietà di Rai3 Le parole poco sopra la soglia del 5% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 con lo spettacolo di varietà Ballando con le stelle al comando nella corsia che va dal 20 al 25% di share, con la curva arancione di Canale 5 con lo spettacolo musicale Uà uomo di varie età con Claudio Baglioni che sosta nel corridoio che va dal 10 al 15% di share per tutta la sua durata di messa in onda, Fra le altre curve affiora dapprima quella del film di Italia 1 Il Grinch e poi quella di Rai3 con Sapiens.

Seconda serata con l’assolo della curva del varietà di Rai1 Ballando con le stelle che tocca il 31% di share sul finale, dopo il picco in valori assoluti di 5.204.000 telespettatori alle ore 21:52 durante uno dei commenti ficcanti di Giullermo Mariotto. Lo spettacolo musicale di Baglioni su Canale 5 termina calante arrivando al 10% di fine emissione.