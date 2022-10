Analisi Auditel della serata di sabato 1 ottobre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 22% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca il 9% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 25% di share. Segue la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia, curva questa che scorre fra il 15 ed il 20% di share, Abbiamo poi la curva nera del programma di La7 In onda che tocca la soglia del 6% di share.

Prima serata vinta dalla arancione di Canale 5 con lo spettacolo di varietà Tu si que vales, curva questa che parte attorno al 25% di share, per poi crescere pian pianino fino a sfondare il muro del 30% e toccare il 35% a fine emissione. Segue la curva blu dello spettacolo musicale di Rai1 Arena 60 70 80 e 90 che scorre stabile sulla linea del 20% di share, per poi chiudere poco prima della mezzanotte al 24%. Ammasso poi di curve attorno alla soglia del 5% di share.

Picco in valori assoluti per Tu si que vales alle ore 22:53 mentre Scotti, Zerbi, Mammucari, De Filippi e la giuria popolare reputano valida la performance di Demo Team Italia Taekwondo con 5.088 telespettatori. Picco in share della serata sempre per Tu si que vales alle ore 24:04 con il 35,49% mentre De Filippi afferma che non era a conoscenza del numero di Ferilli e la giudice viene raggiunta dal mitico Giovannino.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 al comando con la coda di Tu si que vales al già detto picco del 35,49% di share, seguita dalla curva blu di Rai1 con Anteprima Ballando con le stelle al 10% di share.