Analisi Auditel della serata di mercoledì 9 febbraio 2022

Il calcio di Coppa Italia stavolta ha vinto la serata con la partita Milan-Lazio, mentre il melodramma di Rai1, forse troppo pesante, Cosa mi lasci di te, non ha fatto breccia nei cuori dei “Raiunisti“. Bene Chi l’ha visto su Rai3, che ha accolto i “Raiunisti” delusi dal lungometraggio trasmesso dalla loro rete preferita. Le Iene domina la seconda serata, con un Vespa ormai sempre più accigliato.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che parte al 19% e chiude al 24% di share . La curva arancione di Canale 5 segue con Striscina la notizia fra il 15 ed il 16% di share e dalla Coppa Italia che tocca il 22%, quindi abbiamo la curva nera di Otto e mezzo insieme a quella verde di Un posto al sole.

La prima serata vede in testa la curva blu di Canale 5 con la partita di calcio di Coppa Italia Milan-Lazio, curva questa che dopo un primo tempo al 22% scende al 19% di share. Segue distante la curva blu del melodramma trasmesso da Rai1 Cosa mi lasci di te in calo fin verso il 12% di share e in chiusura al 16%, con la curva verde di Chi l’ha visto dopo una prima parte al 12% chiude al 15% di share.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia 1 al comando al 15% di share con Le Iene, seguita dalla curva blu di Porta a porta su Rai1 in calo fin verso la linea del 10% di share.