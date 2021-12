Analisi Auditel della serata di mercoledì 8 dicembre 2021

Dolce Remi, piccolo come sei per il mondo tu vai. Come non ricordare la mitica sigla del cartone animato di Rai1 Remi, che ieri sera nella versione in carne e ossa ha vinto nettamente la serata, seguito dal Chi l’ha visto di Rai3. Flop, a questo punto si può dire, per la fiction di Canale 5 Tutta colpa di Freud, mentre Non è l’Arena guadagna la quarta piazza in prime time e il comando in seconda serata.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che tocca sul finale di emissione il 24% di share, con la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che si posiziona fin verso il 16% di share. Seguono le curve di Rai3 e di La7 fin verso il 7% di share. Sotto la soglia del 5% la curva gialla di Stasera Italia.

Prima serata con la curva blu del film trasmesso da Rai1 Remi nettamente al comando sulla linea del 15% con chiusura al 20% di share. Segue la curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto sulla soglia del 10% di share a sua volta seguita dalla curva arancione della fiction di Canale 5 Tutta colpa di Freud. Quarto posto poi per la curva nera di Non è l’arena di Massimo Giletti che poi primeggia in seconda serata toccando il 10% di share.