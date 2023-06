Analisi Auditel della serata di mercoledì 7 giugno 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 al comando fin verso la soglia del 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che si posiziona fin verso la soglia del 24% di share. La curva nera del Tg La7 si posiziona fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva pure da quelle parti.

Nel territorio dell’access time vediamo un testa a testa iniziale fra le curve di Techetechetè e Striscia la notizia sulla linea del 15% di share. Poi è la curva del varietà di Canale 5 che va al comando chiudendo al 17% di share. Terza piazza nelle mani di Rai3 con la curva di Un posto al sole cbe sfiora la linea del 10% di share.

Prime time con la curva verde di Rai3 al comando di un paio di punti sopra la linea del 10% di share con Chi ‘ha visto. Segue appiattita proprio sulla linea del 10% di share la curva blu di Rai1 con il film romantico Sognando Parigi. Tracollo invece della curva arancione di Canale 5 con il telefilm New Amsterdam che parte dal 10% di share e scivola fin verso la linea del 5%. Quarto posto poi per la curva azzurra di Italia 1 con The great wall.

Seconda serata con il picco finale di Chi l’ha visto al 16% di share, quindi un mix di curve a seguire con le linee di Rai1 e di Rai3 che prevalgono poco sotto la linea del 10% di share.