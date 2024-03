Analisi Auditel della serata di mercoledì 6 marzo 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 5% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 20 ed il 34% di share sfiorando a fine emissione, con picco assoluto del prime time di 7 milioni di telespettatori. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia fra il 15 ed il 16% di share. Abbiamo poi le solite tre curve di Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS che seguono poco sotto la soglia del 10% di share. Come sempre ultime le curve di Tg2 Post e Prima di domani.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 che precede le altre scorrendo dapprima al 16%, poi calo al 15 e poi in risalita in seconda serata fin verso il 20%, poi pure in calo con il varietà Michelle impossible. Abbiamo poi appaiate le curve di Rai1 e Rai3 con il sempre verde film Ricatto d’amore e Chi l’ha visto. L’ennesima replica di Ricatto d’amore poi raggiunge strada facendo lo show di Canale 5 sul finire di pellicola. Tutte le altre curve poi scorrono a cavallo della linea del 5% di share.

Seconda serata con la curva arancione del finale di Michelle impossible che scorre, calante per altro, nella corsia fra il 15 ed il 20% di share. con la curva di Porta a porta che scorre attorno alla soglia del 10%, crescente.

Curve share minuto per minuto

Curve valori assoluti minuto per minuto