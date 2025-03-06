Analisi Auditel della serata di mercoledì 5 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 30% di share. Fin verso il 16% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono come di consueto le curve di Otto e mezzo, NCIS e di Un posto al sole nel corridoio che va dal 5 al 10% di share.
Prime time con al comando la curva arancione di Canale 5 al comando con il varietà Lo show dei record, curva questa che scorre sulla linea del 15%, per poi chiudere al 20% di share. Segue nella corsia che va dal 10 al 15% di share la curva verde di Chi l’ha visto, mentre la linea rossa di Rai2 con Rocco Schiavone scorre fra il 10 ed il 12% di share, con il suo pubblico molto settoriale. La curva blu di Rai1 con il film Fabelmans precipita fin verso il drammatico 6% di share.
Seconda serata comandata dalla curva arancione del finale di puntata dello Show dei record fino al 20% di share, seguita dalle curve di Linea notte e Fuori dal coro.