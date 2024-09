Analisi Auditel della serata di mercoledì 4 settembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20%. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca la soglia del 7% di share. La rossa della Rete 2 arriva pure al 7% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo dapprima la curva blu dello Speciale Tg1 con l’intervista del suo direttore al Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano in testa poco sotto la linea del 20% di share. in crescita poi con Affari tuoi che arriva sul finale di puntata a sfondare il muro del 30% di share. Segue poi l’ottima curva nera di La7 con In onda subito sotto la linea del 10% di share, seguita dalle curve di Italia 1 e Rai3.

Prime time con le curve di Rai1 e Canale 5 che si rincorrono nella corsia fra il 15 ed il 20% di share. Canale 5 che poi strafa facendo supera Rai1 con Io Lulù. La prima rete pubblica proponeva ieri il telefilm Simon Coleman. Fra le altre curve poi affiora quella azzurra di Italia 1 con il telefilm FBI Most wanted.