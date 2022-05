Analisi Auditel della serata di mercoledì 4 maggio 2022

Il film del mercoledì di Rai1 vince la serata di ieri, con i fans di Chi l’ha visto e delle Iene che non abbandonano i loro programmi preferiti. Picco in seconda serata per il Maurizio Costanzo show con rissa Sgarbi-Mughini annessa.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 28% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 22% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 20 ed il 29% di share. Segue fra il 15 ed il 20% di share la curva arancione di Striscia la notizia, seguita dalla linea nera di La7 con Otto e mezzo, quindi ci sono le curve di Rai3 e Italia1 con UPAS e NCIS.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con il film Vivere nell’ombra, curva questa che scorre attorno alla linea del 15% di share, Segue la curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto, tallonata dalla linea azzurra di Italia 1 con le Iene show. La curva di Canale 5 poi è sotto la linea del 10% di share con Un’altra verità, seguita poi da tutte le altre curve.

Seconda serata con la curva di Canale 5 che s’impenna con il Maurizio Costanzo show (trainato dalla famosa rissa Sgarbi-Mughini), curva questa che sfonda il muro del 20% di share, seguita dalla linea azzurra di Italia 1 con Le Iene e Ale & Franz & friends for Ucraina.