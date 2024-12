Analisi Auditel della serata di mercoledì 4 dicembre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre a cavallo della linea del 20% di share. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 22 ed il 32% di share. Segue fin verso la soglia del 16% la curva arancione di Striscia la notizia. Abbiamo poi le curve di Otto e mezzo, NCIS e Un posto al sole fra il 5 ed il 10% di share. Ultime abbracciate le curve di Chissà chi è e 100% Italia.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando con lo spettacolo musicale This is me, curva questa che scorre dapprima sulla linea del 20%, per poi volare fino ad un picco del 29% di share a ridosso della mezzanotte. Abbiamo poi le curve di Chi l’ha visto e della Coppa Italia di calcio che si contendono il terzo posto, con la curva azzurra di Fiorentina-Empoli che poi arriva a sfiorare la linea del 15% di share a fine partita. Seguono le curve di Rai1, Rai2 e La7 subito sotto l linea del 10% di share con Riunione di famiglia, Stucky e Una giornata particolare dedicata al 2 giugno. La curva fucsia de La Corrida scorre dapprima sulla linea del 5%, per poi salire al 6% in seconda serata.

Seconda serata come detto con il picco della curva arancione di This is me fin verso il 29% di share e che dire del resto? Dopo il picco finale di Chi l’ha visto al 13%, abbiamo tutte le altre curve ben al di sotto della linea del 10% di share.