Analisi Auditel della serata di mercoledì 29 settembre 2021

Serata tranquilla quella di ieri con la fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi che non fa sfracelli e si allinea alla maggior parte delle fiction trasmesse dall’ammiraglia Mediaset, tanto che Rai1 programmando un film tranquillo gli alita sul collo. Bene come sempre Chi l’ha visto, mentre l’Arena di Giletti nella nuova collocazione non brilla più di tanto.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 23% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 16% e chiude al 21% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia che partita al 14% chiude in solitaria toccando la soglia del 20% di share, Seguono appaiate le curve di Rai3 e di La7 con Un posto al sole e Otto e mezzo.

La prima serata vede in testa di poco la curva arancione della fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi, curva questa che scorre stabile sulla linea del 15% di share per poi chiudere in solitaria al 21%. Segue da vicino la curva blu del film di Rai1 Il dono del talento, curva questa che parte al 14 e chiude al 16% di share. Seguono poi le curve di Rai3 all’11% e di Rai2 subito sotto, mentre la curva nera dell’esordio al mercoledì di Non è l’arena parte al 6% per poi perdere terreno nel corso della serata e naturalmente alzarsi a fine puntata verso l’una di notte.

Seconda serata con la curva blu di Rai1 che comanda sulla linea del 10% di share, seguita dalle linee di Canale 5, Rai3 e La7 .