Analisi Auditel della serata di mercoledì 28 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 28% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca il medesimo 7% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 24% di share. Segue la curva arancione del varietà Striscia la notizia, curva questa che scorre fra il 15 ed il 25% di share, con toccata finale della curva leader di Rai1 al 24%. Abbiamo poi la curva nera del programma di La7 Otto e mezzo che tocca la soglia del 10% di share.

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 che parte in testa con apertura di credito ad Emigratis al 19% di share, poi calo di un paio di punti di questo programma comico, superato nettamente dalla curva blu della replica del Commissario Montalbano che poi vince nettamente toccando il 24% di share. Terza la solita curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto sulla linea del 10% di share.

Seconda serata con la curva arancione della coda di Emigratis al comando al 19% di share, seguita dalla linea blu di Porta a porta al 12% e dalla linea verde di Linea notte sulla soglia del 10% di share.