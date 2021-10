Analisi Auditel della serata di mercoledì 27 ottobre 2021

La fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi guadagna, strada facendo, il primato nella serata di mercoledì 27 ottobre, superando il film diffuso da Rai1 Mio fratello rincorre i dinosauri. Sempre sul pezzo Chi l’ha visto con il 10% della platea televisiva che non lo abbandona.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 23% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno curva che arriva al 24% di share. Segue a debita distanza la curva arancione di -Striscia la notizia che chiude in solitaria al 19% di share. Parità fra le curve di Un posto al sole e Otto e mezzo attorno al 7% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 con Mio fratello rincorre i dinosauri che parte al comando al 16% di share, per poi cedere un punto e nel corso della serata viene quindi sorpassata dalla curva arancione di Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi che poi in solitaria in seconda serata chiude al 25% di share. Terza piazza netta della curva verde di Chi l’ha visto che scorre sulla linea del 10% di share, mentre c’è un mi di curve attorno al 5%, con la curva gialla di Zona bianca ultima. Seconda serata con la curva di Canale 5 al comando nella corsia che va dal 10 al 15% di share con L’intervista condotta da Maurizio Costanzo, seguita dalla curva verde della Linea notte del Tg3 che si posiziona attorno al 10% di share.