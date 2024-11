Analisi Auditel della serata di mercoledì 27 novembre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 25% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% di share, ma calante. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 24 ed il 34% di share. Segue fin verso la soglia del 14% la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve delle tre sorellastre di Otto e mezzo, Un posto al sole, NCIS fra il 5 ed il 10% di share.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando con il musicale This is me, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share, fino al 24% nell’ora dei Vampiri. Segue desolatamente calante la curva blu di Rai1 con il documentario su Domenico Modugno, curva che si schianta sulla linea del 10% di share. Poco sotto la curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto, che poi guadagna il primo posto in seconda serata toccando l’11% di share. La curva fucsia de La corrida si confonde con le altre, quasi invisibile, nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata con la curva arancione del finale di This is me come detto al 26% di share, quindi tutte le altre ben al di sotto della linea del 10% di share in una stucchevole marmellata colorata.