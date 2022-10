Analisi Auditel della serata di mercoledì 26 ottobre  2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 20% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 6% di share. .

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa ch scorre fra il 19 ed il 25% di share, con la curva arancione di Striscia la notizia che scorre dapprima stabile a cavallo della linea del 15% di share, per poi toccare il 20% a fine emissione. Segue la curva nera di Otto e mezzo che raggiunge l’apice al 10%, quindi subito sotto la consueta curva verde di Un posto al sole.

Prima serata con la vittoria della curva blu di Rai1 con la replica della fiction Il commissario Montalbano, curva questa che scorre fra il 15 ed il 20% di share, con la curva di Canale 5 con 070 che segue attorno alla soglia del 15% di share, poi abbiamo la consueta curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto poco sopra la soglia dl 10%, con tutte le altre curve che scorrono sostanzialmente nei pressi della soglia dl 5% di share.

Seconda serata con la curva di Canale 5 con il finale di 070 che sfonda il muro del 20% di share, seguita dalla curva blu di Porta a porta poco sopra la soglia del 10% di share.