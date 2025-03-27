Analisi Auditel della serata di mercoledì 26 marzo 2025

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Poco sotto la linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che parte dal 25% e chiude al 35% di share. Fin verso il 15% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di Otto e mezzo, NCIS e Un posto al sole.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando con il film Io capitano, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 nella corsia che va dal 10 al 15% di share con il varietà Lo show dei record. Abbiamo poi posizionata sulla linea del 10% di share la curva verde di Rai3 con Chi l’ha visto, mentre la curva nera di La7 con il documentario di Aldo Cazzullo Il grande romanzo della Bibbia si posiziona al quarto posto a metà strada nella corsia che va dal 5 al 10% di share. La curva rossa della nuova serie di Mare fuori su Rai2 si ferma sulla linea del 5% di share e non va oltre.

Seconda serata con la curva arancione del finale di puntata dello Show dei record tocca il 16% di share, mentre tutte le altre curve si fermano al di sotto della linea del 10% di share.